Astana-stagiair Gleb Syritsa sprint naar winst, Lionel Taminiaux eerste Belg in openingsrit Ronde van Langkawi

De Russische wielrenner Gleb Syritsa heeft dinsdag de openingsetappe gewonnen van de Ronde van Langkawi, een achtdaagse rittenkoers voor de Pro Series in Maleisië. De 22-jarige Russische stagiair van het Astana Qazaqstan Team was de snelste in de sprint van een uitgedund peloton waarin de Belg Lionel Taminiaux vierde werd.

Lotto Soudal was een van de WorldTour-teams die een delegatie naar Langkawi stuurde als gevolg van de degradatiestrijd in de WorldTour, al lijkt het voor de Belgische ploeg nu al vijf na twaalf in plaats van vijf voor. Alpecin-Deceuninck is de tweede Belgische ploeg in het peloton van Langkawi, dat verder vooral bestaat uit lokale Aziatische teams.

In de heuvelachtige openingsetappe van 157 kilometer tussen Kuala Pilah en hoofdstad Kuala Lumpur dunde een vroege vlucht van negen renners beetje bij beetje uit, en nog voor de laatste helling haalde het peloton onder leiding van het Spaanse Movistar iedereen terug. Ondanks een tropische regenbui kwamen er op de laatste beklimming nog verschillende aanvalspogingen, maar toch diende een select peloton zich aan voor de sprint.

De Zuid-Afrikaan Reinardt Janse van Rensburg zette de sprint al vroeg in, maar werd nog overvleugeld door vijf renners. Syritsa toonde zich uiteindelijk sneller dan de Noor Erlend Blikra, de Duitser Max Kanter en Taminiaux. Syritsa was eerder in zijn stageperiode voor Astana Qazaqstan ook al goed voor tweede plaatsen in ritten van de rondes van Noorwegen en Slovakije, en is nu de eerste leider in Langkawi.

