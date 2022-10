Dit zijn onze weekendtips: borrelen op de Jeneverfeesten of rondsluipen op de Nacht van de Duisternis

Dit weekend is het quasi onmogelijk om in het Hasseltse stadscentrum te ontsnappen aan de jaarlijkse Jeneverfeesten. — © Karel Hemerijckx

Zin in een glaasje op de Jeneverfeesten? Of op zoek naar een prachtige stof om zelf kleding te naaien? Ook dit weekend is er bij jou in de buurt weer véél te doen.

Stoffen scoren

In de Trixxo Arena vindt woensdag de grootste stoffenbeurs van Europa plaats, een evenement dat elk jaar zo’n achtduizend hobbynaaisters naar Hasselt trekt. Het gamma is uitgebreid: stoffen voor dames-, kinder- en bruidskleding, voering, meubels, gordijnen, tafels … Er is ook een ruime keuze aan benodigdheden. (rusm)

Op 19/10 van 9.30 tot 16.30 uur in Trixxo Arena, Gouverneur Verwilghensingel 70 in Hasselt. Info: www.trixxo-arena.be

© RR

Lachen met Jade

Delete Bert Gabriels, enter Jade Mintjens. De Kempense comédienne neemt de eindejaarsconference over van de stand-upcomedian en doet een eerste try-out in Peer. Voor wie het afgelopen jaar op Antarctica verbleef: ze was finaliste van Humo’s Comedy Cup en voert elke week sketches op in De Ideale Wereld, waarvoor ze ook scenariste is. (rusm)

Op 15/10 om 20 uur in jongerencentrum De Bak, Markt 36 in Peer. Info: www.jcdebak.be

© Fokke van der Meulen

Jeneverwandeling

Hasselt met een gids ontdekken tijdens de Jeneverfeesten? Tijdens een wandeling van anderhalf uur wordt niet gefocust op historische gebouwen, maar op de geschiedenis van jenever en locaties die de Limburgse hoofdplaats tot jeneverstad van België maakten. Maximum twintig personen per gids, vijf euro per persoon. (rusm)

Op 15/10 om 14 uur, vertrek aan de bib in de Badderijstraat in Hasselt. Info: www.visitlimburg.be

© Serge Minten

Borrelen in Hasselt

Dit weekend is het quasi onmogelijk om in het Hasseltse stadscentrum te ontsnappen aan de jaarlijkse Jeneverfeesten. Muziek, dans, straattheater, een kelnerloop, optochten, expo’s … Het programma is erg gevarieerd. De binnenstad wordt afgesloten tussen 10 en 22 uur. Op beide dagen geldt binnen de kleine ring een parkeerverbod. Voor het eerst kan er aan de drank- en eetstandjes enkel cashless betaald worden. (rusm)

Op 15 en 16/10 in het centrum van Hasselt. Info: www.jeneverfeesten.be

© Jeneverfeesten

Chrysantenfestival

Elk jaar organiseert de Japanse Tuin in Hasselt als hoogtepunt van het seizoen het Kikumatsuri of Chrysantenfestival. Ter gelegenheid van het dertigjarige bestaan wordt de uitwerking verzorgd door floral designer Regine Motmans. Zij visualiseert de Japanse cultuur in vijftien designs. Op het programma staan onder meer workshops en begeleide zondagswandelingen. (rusm)

Van 15 t.e.m. 23 oktober, van 10 tot 17 uur (gesloten op maandag) in de Japanse Tuin, Gouverneur Verwilghensingel 15 in Hasselt. Info: www.visithasselt.be

© Japanse Tuin

Nacht van de Duisternis

Tijdens de Nacht van de Duisternis organiseert het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem in ecovallei Vossenberg een belevingswandeling. Deelnemers kunnen vrij een bewegwijzerde route volgen. Onderweg vertellen medewerkers van Regionaal Landschap Kempen en Maasland, Limburgs Landschap en WBE Capreolus op interactieve wijze over de dieren in het gebied, het beleven van de duisternis … De route is niet toegankelijk voor kinderwagens. (rusm)

Op 15/10, vertrek tussen 19 en 20 uur. Kanaalstraat 6 in Dilsen-Stokkem. Info: www.dilsen-stokkem.be

© Nacht van de Duisternis

Gallery Weekend

Tijdens de eerste editie van het Gallery Weekend zetten dertien galeries in Maastricht hun deuren open voor vernissages en optredens. De deelnemers: boekhandel Dominicanen, Famke Rousseau (foto), PontArte, Rob van Rijn Kunsthandel Galerie, Galerie Schuwirth & van Noorden, The Art Society Gallery, Artichoque Art Gallery, Galerie Cesart, Japonais, Maaslands Antiquariaat & Lijstenmakerij, Galerie MOA Contemporary Art, NAN Glass & Design en Peter Slegers. (rusm)

Op 14/10 (18-22 uur), 15/10 en 16/10 (12-18 uur) op diverse locaties in Maastricht. Info: www.eropuitinlimburg.com

Famke Rousseau is één van de exposanten. — © Jean-Pierre Geusens

OORtreders

OORtreders Festival is een driedaagse happening rond kunst en geluid in Pelt. De vierde editie Sound in times of fluidity staat in het teken van een maatschappij waarin vrijwel alles in beweging is. De thema’s bewegen zich op het snijpunt van ecologie en samenleving met geluid als belangrijkste medium. Het programma omvat onder meer concerten, performances en een exporoute met klankinstallaties die zowel binnen als in openlucht kunnen beleefd worden. (rusm)

Van 21 t.e.m. 23/10, Provinciaal Domein Dommelhof in Pelt. Info: www.oortreders.com

© Oortreders

Nordic Nights

Het meerdaagse, multidisciplinaire festival Nordic night(s) in Hasselt is een mix van onder meer dans, pop en rock, (post)klassiek, theater, literatuur, klassieke muziek en films uit het Hoge Noorden. Voor de zesde editie werden weer heel wat Scandinavische artiesten uitgenodigd, zoals Breeze (foto), Teater Blik, Mette Ingvartsen, Mirja Klippel, Heimaland en Bjarte Eike & Barokksolistene. (rusm)

Van 21 t.e.m. 26/10, cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5. Info: www.ccha.be

© Breeze

International Repair Day

In het kader van het mondiale evenement International Repair Day vindt op de vroegere Recorsite in Hasselt Repair Fest plaats. Je kan er oude spullen een tweede leven (laten) geven. Er worden ook rondleidingen gegeven op de site, die een oppervlakte van negen hectaren beslaat. Tijdens die wandeling wordt onder meer uitleg gegeven over de herbestemming van de gebouwen. (rusm)

Op 15/10 (10-18 uur), Recorsite, Sint-Truidersteenweg 296 in Hasselt. Info: www.repairshare.be

© International Repair Day

Wandelen

Zaterdag 15 oktober

Hap- en tapwandeling

Wandelen door de straten van Grote-Brogel langs standjes met hapjes en drankjes. Op bepaalde plaatsen is er ook animatie.

Dorpsstraat, Grote Brogel

Van 16 tot 23 uur

Zaterdag 15 oktober

In het spoor van de everzwijnen

Natuurwandeling met gids, die op zoek gaat naar (sporen van) everzwijnen. Stevige wandelschoenen zijn aangeraden.

Slagmolenweg 76, Genk

Van 23 tot 1 uur

Zondag 16 oktober

Paddenstoelentocht

Op zoek naar paddenstoelen in het Munsterbos onder leiding van een gids, die uitlegt hoe je de soorten kan herkennen.

Waterstraat 18, Munsterbilzen

Van 12 tot 14 uur

Zondag 16 oktober

Boshappening

Tijdens een happening in de bossen van Rekem kan je op een parcours van 5 kilometer deelnemen aan workshops, zoals knutselen met natuurlijke materialen en eetbare vruchten. Er wordt ook uitleg gegeven over verantwoord bosbeheer.

Molenbergstraat 101, Lanaken

Van 13 tot 15 uur

Zondag 16 oktober

Jeneverbes

Genk is de stad van de jeneverbesstruik. Tijdens een wandeling in de omgeving van Kattevennen vertelt een gids hoe er in Genk voor gezorgd wordt dat die kan blijven bestaan.

Planetariumweg 18, Genk

Van 10 tot 12 uur

Zondag 16 oktober

Week van het Bos

Als afsluiter van de Week van het Bos wordt in Lommel een slotevent georganiseerd. Op het programma staan o.m. kinderworkshops en -animatie en herfstwandelingen.

Boskantstraat 60, Lommel

Van 14 tot 17 uur

Zondag 16 oktober

Verhalen over bomen

Tijdens een wandeling in natuurgebied Kiewit vertelt gids Dimitri Neefs leuke weetjes over bomen, o.m. over de herkomst van de namen en de diepere betekenis van bomen in het geloof.

Putvennestraat 112, Hasselt

Van 16 tot 18 uur

Varia

Zondag 16 oktober

Theedemonstratie

Allerlaatste kans van het jaar om in de Japanse Tuin een theedemonstratie bij te wonen onder leiding van theemeester Staf Daems.

Gouverneur Verwilghensingel 15, Hasselt

Van 14.30 tot 15.30 uur

Theater

Zaterdag 15 oktober

Pulcinella: De ridder die niet wilde vechten

Ridder Florian is gek op lezen. De koning vindt dat er niets mis is met lezen, maar ridders horen te vechten en hij stuurt Florian met een opdracht op pad: hij moet een draak gaan temmen. Benieuwd of Florian het er levend vanaf brengt? Kom dan luisteren naar dit leuk en muzikaal verhaal.

NAC, Pastorijstraat 30 in Houthalen-Helchteren

Van 11 tot 12 uur