Ook zot van vintage? Justine en Theo geven je tips en showen enkele van hun showstoppers

Een reisje terug in de tijd met Justine Vergotte (31) en Theo Vantomme (32), zaakvoerders van Hoarderlife. Het koppelt woont in een klein citéhuisje in Gent, volgestouwd met vintage en tweedehandsspullen.

“Verzamelen zit ons in het bloed. Voor we zo’n drie jaar geleden bij elkaar introkken, hadden we allebei al een flinke verzameling aan vintage bij elkaar gespaard. Omdat we onmogelijk al onze spullen een plekje konden geven in huis, zijn we uiteindelijk gestart met de verkoop ervan via onze Instagrampagina. Dat werkte zo goed dat we beslisten om een handeltje op te zetten. Hoarderlife was geboren. En voor we het goed en wel doorhadden, hadden we een volle loods bijeengeraapt.” (lacht)

“Onze woning zelf is een bont allegaartje van allerhande vintagespullen. We kopen zo goed als nooit iets nieuws. Zelfs geen schaar. Wij houden van unieke objecten met een verhaal, die afwijken qua vorm en kleur. Ons lievelingsobject is zonder twijfel onze Ultrafragola spiegel, van het merk Poltronova, ontworpen door Ettore Sottsass. Deze spiegel van Italiaanse makelij, gefabriceerd op het einde van de jaren zestig of het begin van de jaren zeventig, is inmiddels uitgegroeid tot een iconisch verzamelstuk. Zo gaat hij in goede staat tegenwoordig vlotjes voor 10.000 euro over de toonbank. Daardoor hadden we nooit gedacht dat we er zo snel één zouden kunnen bemachtigen. Op een veiling botsten we op dit exemplaar, maar de veilingmeester kon niet bevestigen of het om een origineel stuk ging. Er was nergens een merkteken te bespeuren. Uiteindelijk hadden we uitgedokterd wat een replica waard was en wat wij ervoor wilden betalen. Toen ons maximumbod werd aanvaard, waren we allebei extatisch. De broer van Theo, die zich graag met elektriciteit bezighoudt, heeft hem vervolgens geopend om op zoek te gaan naar de authenticiteit. Ook dat leverde geen uitsluitsel op. Hij heeft uiteindelijk foto’s van de onderdelen doorgestuurd naar de producent, die op basis daarvan kon bevestigen dat het om een origineel ging. Wat een ontlading. We hebben echt veel geluk gehad. Dit stuk stond bovenaan ons wensenlijstje door zijn unieke design, dat fantastisch in ons eclectische interieur past.”

Zo scoor je het perfecte stuk

“Markten zijn de uitgelezen plek om originele spullen in de wacht te slepen. Zorg wel dat je er op tijd arriveert. Niet op het aanvangsuur, maar liefst ervoor.”

Hier ga ik shoppen

“Onze zoektocht leidt ons naar alle uithoeken van België, zelfs tot in Nederland en Frankrijk. Daarvoor bezoeken we veel markten, neuzen we door inboedels, speuren we het internet af en gaan we langs bij gespecialiseerde adresjes voor dealers. Daar zijn we bijna dagelijks mee bezig.”

Favoriete Instagramaccount?

“Op 80smodern staan allemaal originele interieurs uit de jaren tachtig. Erg leuk om inspiratie op te doen. Op carefullypicked worden dan weer erg unieke objecten verzameld, waarvan je je afvraagt waar ze die in hemelsnaam gevonden hebben.”

Vintage spullen van Justine en Theo

“Deze glas-in-loodhanger is beschilderd met taferelen uit het leven van mijn grootouders. Het oogt prachtig in het licht en het heeft een grote emotionele waarde voor mij.”

“We hebben een dertigtal West Germany-vazen in huis, die zo’n veertig tot vijftig jaar oud zijn. Op het hoogtepunt van onze verzamelwoede hadden we er meer dan honderd.”

“Dit bankierslampje van Robert Sonneman uit de jaren tachtig heb ik toevallig op weg naar de bakker gevonden op een rommelmarktje in de buurt.”

“In onze slaapkamer staan er op onze dressoir allemaal schelpobjecten. Dit fotoalbum sprak ons aan door zijn leuke vorm. Pas later ontdekten we dat er nog oude trouwfoto’s in plakten van een koppel dat we helemaal niet kennen.”

Justine en Theo verzamelden hun kennis over het zoeken, vinden en opknappen van vintagespullen in hun boek Vintagejagers dat uitkomt op 2 november: Vintagejagers, uitgeverij Lannoo, 25,99 euro