Niet alleen Club Brugge kan deze week al zeker zijn 1/8ste finale van de Champions League: wie heeft wat nodig?

Groep A: Napoli heeft beste kaarten

In groep A heeft leider Napoli voldoende aan een zege of zelfs een gelijkspel tegen Ajax om zich te kwalificeren voor de volgende ronde van de Champions League. De Italianen konden tot nu toe een perfect rapport voorleggen met negen op negen. Liverpool is eerste achtervolger met zes punten, dan volgen Ajax (drie punten) en Rangers (nul punten).

© AFP

Groep B: Club Brugge kan zich verzekeren van volgende ronde

In groep B geldt ongeveerd hetzelfde voor Club Brugge als voor Napoli in groep A. De troepen van Carl Hoefkens hebben aan een zege of een gelijkspel tegen Atlético Madrid normaal gezien genoeg om naar de 1/8ste finales te gaan. Al mag bij een gelijkspel van Club de wedstrijd tussen Bayer Leverkusen en FC Porto niet in een gelijkspel eindigen, als blauw-zwart echt zeker wil zijn.

Groep C: Sterren staan gunstig voor Bayern München

Ook Bayern München staat op een zucht van de volgende ronde na de negen op negen. Als der Rekordmeister wint én als Barcelona niet wint, stoot Bayern door. Als Bayern gelijk speelt kan het ook al zeker zijn van de volgende ronde mits een nederlaag van Barcelona tegen Inter. Ook Inter kan zich trouwens kwalificeren als het wint van Barcelona en als Viktoria Plzen niet wint. Voor Barcelona zou dat betekenen dat het voor het tweede jaar op een rij de knock-outfase van het kampioenenbal niet haalt.

© ISOPIX

Groep D: Alles nog mogelijk

In groep D met Sporting, Tottenham, Eintracht Frankfurt en Marseille ligt het allemaal nog op een zakdoek en kan er op de vierde speeldag van de groepsfase nog geen beslissing vallen.

Groep E: Alles nog mogelijk

In groep E met RB Salzburg, Chelsea, AC Milan en Dinamo Zagreb hetzelfde verhaal als in groep F. Ook hier kan nog geen enkele ploeg zeker zijn van de 1/8ste finale na deze speeldag.

Groep F: Real Madrid op zucht van volgende ronde

Real Madrid moet niet naar de andere teams in groep F kijken na de negen op negen en heeft dinsdagavond genoeg aan winst of een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk om de volgende ronde te bereiken. Het Oekraïense team is de eerste achtervolger op leider Real en telt momenteel vier punten, terwijl de Koninklijke negen op negen haalde. RB Leipzig (drie punten) en Celtic (één punt) zijn op achtervolgen aangewezen.

Groep G: Manchester City kan al zeker zijn

Manchester City kwalificeert zich dinsdagavond voor de 1/8ste finale van de Champions League mits winst tegen de laatste in groep G Kopenhagen. Ook aan een gelijkspel kunnen the Citizens genoeg hebben als Sevilla niet wint van Borussia Dortmund. De Duitsers kunnen ook zeker zijn van de volgende ronde als het wint van Sevilla en als Kopenhagen niet wint van City.

© Action Images via Reuters

Groep H: PSG en Benfica zicht op knock-outronde

PSG stoot door naar de knock-outronde van het kampioenenbal als het zelf wint van Benfica én als Juventus niet wint op het veld van Maccabi Haïfa. Benfica stoot dan weer door als het wint van PSG en als Juventus niet wint. Momenteel staan PSG en Benfica gedeeld aan de leiding van groep H met zeven punten.