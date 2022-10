18 jaar, maar al baas van café The Jack: “Altijd al geweten dat ik in de horeca wou werken”

“Neen, ik heb me niet in een ongekend avontuur gestort”, zegt de 18-jarige Jinte. “In de hotelschool kregen we een basisopleiding die we nadien in de praktijk konden toepassen op onze stageplaatsen. Daarbovenop werkte mijn moeder al een tijdje in dit café. Toen de eigenaar op zoek ging naar een nieuwe uitbater, heb ik niet lang getwijfeld. Het was trouwens al langer duidelijk dat ik in de horeca mijn weg wou zoeken. Dit pand ligt midden in de uitgangsbuurt tegenover het station. Het feit dat ik zelf een Kampenaar ben, helpt natuurlijk ook in de omgang met de klanten.”

Jinte richt zich niet speciaal op een jongerenpubliek. Met evenementen zoals optredens hoopt hij jong en oud aan te trekken. Hij serveert een traditioneel aanbod aan bieren en sterke dranken. “Op termijn denk ik eraan om ook cocktails aan te bieden”, besluit de enthousiaste zaakvoerder. (sb)

Praktische info:

The Jack

Uitbater: Jinte Knuts

Nicolaylaan 63, 3970 Leopoldsburg

0483/37.18.35

Elke dag open vanaf 12 uur, dinsdag gesloten