Voerense cultuurprijs voor Jean en Mia: “Al meer dan 50 jaar onmisbare schakels”

Voeren

Na twee jaar coronaonderbreking werd de cultuurprijs in Voeren eindelijk weer uitgereikt. Dit keer ging de eer naar Jean Claessens en Mia Nelissen. Al meer dan 50 jaar is dit echtpaar een onmisbare schakel in het socio-cultureel leven in de Voerstreek. In een afgeladen paviljoen van VCC Het Veltmanshuis in Sint-Martens-Voeren namen zij hun prijs in handen.

“Sinds hun jeugdjaren engageerden Jean en Mia zich in het verenigingsleven”, zegt voorzitter van de culturele raad Jean Duysens. “Van de Chiro, het zangkoor, de ziekenkas en het ACV tot de schutterij en drumband Sint-Martinus, de parochieraad, de kerkfabriek van de Sint-Martinuskerk, het bestuur van de culturele raad en de Gezinsbond. In 1969 werd Jean ook bestuurslid van Cera. Om zijn breed engagement te runnen, kreeg Jean in de loop der jaren hoe langer hoe meer steun van zijn echtgenote Mia. Zij was onder meer afgevaardigde van de Gezinsbond Voeren-Oost in het gewest Tongeren.”

Herstellers

Om in deze digitale wereld het warm menselijk contact te bewaren, organiseert Mia vandaag nog steeds met haar team van de Gezinsbond wandelingen met een culinaire afronding. Daarnaast zingt ze ook al meer dan 40 jaar in het parochiaal zangkoor Sint-Martinus en is ze actief lid van de schutterij. Daar is ze vandaag nog steeds de onmisbare herstelster- en uniformverantwoordelijke van de schutterij. Ook Jean is al meer dan 60 jaar lid van de Koninklijke schutterij. Als buksmeester beheerste hij ook de kunst van lood smelten en nieuwe kogels maken voor de dikke buks.

De blazersgroep en de drumband Sint-Martinus, het zangkoor Sint-Martinus brachten tijdens de uitreiking een muzikale omlijsting van de bovenste plank. Kinderen en kleinkinderen zorgden als slagwerkers ook voor een leuk optreden. nm