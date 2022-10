Pornoster breekt rug op twee plekken na sprong in put met schuimblokken: “Ik kan niet meer rechtstaan”

Het streamingplatform Twitch, waar fervente gamers aan de wereld tonen wat ze allemaal kunnen, organiseert jaarlijks een conventie en had afgelopen weekend pornoster Adriana Chechik (30) uitgenodigd. De Amerikaanse maakt niet alleen pikante video’s, als zelfverklaarde “videogame nerd” streamt ze ook vaak via het platform. Maar toen Adriana deelnam aan een ‘gevecht’ in een foam pit, liep het helemaal fout. “Ik kan niet meer rechtstaan”, klonk het plots.