Politie traint met molotovcocktails op voormalige recyclagepark van Bilzen

Wie de komende weken in de buurt van het voormalige recyclagepark op de Eikaart in Bilzen komt, moet niet opschrikken als er plots rook of vuur te zien is. De federale politie traint er tot eind november namelijk met molotovcocktails.

Het terrein wordt vanaf woensdag in beslag genomen. De federale politie zal er haar personeel trainen in openbare ordehandhaving. Meer specifiek leren de agenten hoe ze correct moeten reageren op aanvallen met molotovcocktails. Een molotovcocktail is een glazen fles met daarin een brandbare vloeistof zoals benzine, olie of alcohol. De fles wordt afgesloten met een lap stof en kan gebruikt worden door het stof in brand te steken en de fles te gooien. De politie zal tot eind november in totaal 10 dagen oefenen met molotovcocktails. Ter hoogte van het oude recyclagepark kun je dan ook vuur en rook opmerken. siol