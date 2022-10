Philippe Gilbert reageert op geruchten: “Ik voel me vereerd met voorstel, maar ik word niét de nieuwe manager van Lotto”

Philippe Gilbert (40) wordt niet de opvolger van John Lelangue als algemeen manager van wat volgend jaar Lotto-Dstny zal zijn. Maar in een opvallende videoboodschap gaf de afscheidnemende renner wel aan dat er een voorstel op tafel lag. Gilbert acht zich echter niet rijp om de rol nu al op zich te nemen maar sluit in de toekomst niets uit.

Philippe Gilbert nam afgelopen zondag afscheid van zijn actieve carrière met een ereplaats in Parijs-Tours. Komende zaterdag krijgt hij zijn eigen afscheidsfeest op de Cauberg in Valkenburg, daar waar hij vier keer triomfeerde in de Amstel Gold Race en waar hij in 2012 wereldkampioen werd.

Wat Gilbert na zijn actieve carrière gaat doen, is nog niet duidelijk, ook niet voor de renner zelf. Manager van Lotto-Dstny wordt hij niet. “Ik wil reageren op een gerucht dat de ronde doet in het wielermilieu”, reageerde Gilbert via een videoboodschap. “Ik hoor vertellen dat ik algemeen manager word van Lotto-Soudal. Ja, hier is over gesproken. De eerste contacten dateren van vorig jaar en ik voel me vereerd met het voorstel maar ik kan u zeggen dat ik niet de nieuwe manager zal worden van het wielerteam.”

(lees verder onder de video)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Gilbert verwijst naar een gebrek aan ervaring. “Het managen van een wielerteam is veel meer dan het leiden van het profteam”, zegt hij. “Er is het vrouwenteam, de beloften, de service cours… Het betekent ook dat je veel moet reizen en net op dat gebied wil ik het wat kalmer aan doen. Ik heb mijn familie, een groep goede vrienden: ik wil de komende maanden meer tijd voor hen vrijmaken.”

Toch sluit de winnaar van vier monumenten niets uit. “Misschien is het een rol die ik in de toekomst op mij kan nemen, maar daarvoor moet ik eerst nog wat ervaring opdoen.”

Lotto-Soudal en John Lelangue maakten vorige week bekend dat het contract van Lelangue als algemeen manager van het wielerteam niet wordt verlengd. Axel Merckx zou de topkandidaat zijn om Lelangue op te volgen, het team hoopt eerstdaags de opvolger voor te kunnen stellen.