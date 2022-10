Celstraf en vijf jaar stadionverbod voor Beerschotsupporter die vuurpijl gooide naar Antwerpfans

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Jorn V.d.B. (28) uit Wilrijk veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan tien maanden met uitstel, 1.200 euro boete en een gerechtelijk stadionverbod van vijf jaar. Hij had vorig jaar een vuurpijl gegooid in het stadion van Beerschot. De club eiste 254.000 euro schadevergoeding, maar de rechtbank kende slechts 8.000 euro toe.

In het Beerschotstadion vond op 5 december de derbywedstrijd plaats tussen Beerschot en Antwerp. Jorn V.d.B. liep op een bepaald moment naar de tribune met Antwerpsupporters en gooide een vuurpijl naar hen. Hij kon meteen na het incident op het veld gearresteerd worden en kreeg van het parket een stadionverbod van drie maanden opgelegd. Hij zat ook drie weken in voorhechtenis.

De twintiger werd in 2017 al eens veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur, omdat hij een Antwerp-supporter opzettelijk slagen en verwondingen had toegediend. Nu stond hij terecht voor het incident met de vuurpijl, feiten die gekwalificeerd werden als ‘poging brandstichting’ en ‘bedreigingen’.

De verdediging had daar geen betwisting over gevoerd. Jorn V.d.B. had te veel gedronken en was op het domme idee gekomen om die vuurpijl te gooien, een beslissing waar hij veel spijt van heeft. Zijn advocaat had wel de vordering van Beerschot betwist, dat liefst 254.000 euro schadevergoeding eiste. Dat bedrag was een schatting van de misgelopen inkomsten van de club, die van de Voetbalbond twee wedstrijden achter gesloten deuren moest spelen.

Volgens advocaat Xavier Potvin was er geen causaal verband tussen de fout van zijn cliënt en de schade van Beerschot. “Nog vijf andere incidenten hebben mee tot die sanctie geleid. Het was dus niet alleen zijn schuld. Beerschot heeft er ook niet alles aan gedaan om dergelijke incidenten te vermijden.” Hij had de rechtbank gevraagd om de eis van Beerschot af te wijzen of toch minstens flink te reduceren. De rechtbank kende de club een schadevergoeding van 8.000 euro toe.