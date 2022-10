Iljo Keisse kondigt met nachtelijke boodschap aan dat zijn wegcarrière er toch nog niet opzit: “Kleine onverwachte wijziging”

“Kleine onverwachte wijziging in mijn programma”, schreef Keisse afgelopen nacht (iets over 4 uur) op zijn sociale media. “Stoppen doe ik op 24 november in Gent, maar morgen start ik nog in Putte-Kapellen.” Waarom Keisse toch nog start, is voorlopig niet duidelijk. Wellicht is er iemand in laatste instantie afgehaakt bij Quick-Step Alpha Vinyl.

Nochtans dacht iedereen, en Keisse zelf ook, dat hij zijn laatste wegkoers afgelopen zondag (Kempen Classic) al gereden had, samen met Stijn Steels en Mark Cavendish die vertrekken bij Quick-Step Alpha Vinyl.

Op 24 november wordt Keisse definitief uitgezwaaid op de wielerpiste van ’t Kuipke in Gent met een heus evenement. De week ervoor doet hij nog mee aan de Zesdaagse.