GEPROEFD. Dankzij prachtig liefdesverhaal eet je nu heerlijke Griekse mezze in dit hip zaakje

Meisje valt tijdens een zomervakantie op Kreta voor plaatselijke kok. Hij bijt niet onmiddellijk, maar zwicht uiteindelijk voor haar onweerlegbare charmes. Het zou de synopsis van een romcom kunnen zijn, maar dat meisje heet niet Emma Stone en die jongen niet Ryan Gosling. Hun namen: Hannah Vangenechten (29) en George Marakis (36). Zij behaalde aan de VUB het diploma rechten, hij was chef-kok in een restaurant in Heraklion. “Ik moest kiezen tussen een carrière aan de balie en de liefde”, zegt ze. Het werd het tweede. Ze trok naar het eiland van de Minotaurus en werkte er vier jaar in de horeca, maar eind vorig jaar kwamen ze samen naar België om Enigma te openen.

© Luc Daelemans

Dat gebeurde nog maar enkele weken geleden, maar aan alles merk je dat ze horeca-ervaring hebben. Ondanks een volle zaalbezetting verliep de service erg vlot. En vooral: het eten was lekker. We kozen voor Greek Style, een assortiment van zes mezzes (Griekse tapas) plus een nagerecht. De prijs (32 euro) deed ons even twijfelen. Te prijsgunstig om goed te zijn, vermoedden we, maar dat voorbehoud was volledig onterecht. Zowel kwaliteit als kwantiteit was dik oké.

We gingen van start met een bord Kretenzische roomkaas met verse tomaat. Bescheiden opener, maar niets verkeerd mee. Snel volgden vier met rijst gevulde wijnbladeren. Evenmin spectaculair, wel smakelijk. Daarna ging het crescendo. Eerst kwam een bordje met drie gerechtjes: dakos (hard brood) met tomaat en feta, een pita met halloumi (geitenkaas) en een bruschetta met taramosalata (dipsaus van viskuit) en een reuzengarnaal. Een smaakpalet.

© Luc Daelemans

The best was yet to come, om te beginnen gefrituurde calamares. Niet van die rubberachtige, moeilijk te kauwen inktvisringen, maar beetgare en vooral lekkere octopusstukjes. De honger was allang gestild, maar een aantrekkelijk bord van gerookt varkensvlees met champignons in een rodewijnsaus konden we niet laten staan. De smaak deed denken aan grootmoeders stoverij met siroop, bier en laurierblaadjes. Om het met Armand Schreurs te zeggen: lék-ker, écht lék-ker.

Op het einde was het wringen om nog wat van een hamburger met Griekse kruiden en tzatziki te proeven. Het nagerecht (luchtige oliebollen) deed ons aan de kermis denken, maar door het gebruik van honing en sesamzaad smaakten ze toch anders. Conclusie: ga je voor de haute cuisine, dan moet je bij de buren van JER zijn. Maar wil je gewoon eens lekker Grieks eten voor een democratische prijs, dan is dit een aanrader zonder disclaimer.

© Luc Daelemans

Waarom hier uit eten?

1. Interessante wijnkaart met uitsluitend Griekse referenties van de Luikse specialist Oenogea, de meeste variërend tussen 25 en 40 euro per fles. Er zijn ook telkens twee wijnen (rosé, rood, wit en bubbels) per glas.

2. Het interieur is door het veelvuldige gebruik van hout en groen warm en sfeervol. “We wilden niet in de Kretenzische val van wit en blauw trappen”, zegt Hannah Vangenechten. Missie geslaagd.

© Luc Daelemans

3. Van vrijdag tot en met maandag is Enigma doorlopend geopend. Tussen lunch en diner kan je er binnenspringen voor een kop koffie, een glas wijn of een cocktail, bijvoorbeeld met een assortiment van Griekse delicatessen.

Persoonstraat 14, Hasselt

Open: vr t.e.m. ma 12-22 uur en wo-do 17-22 uur.

Facebook: enigmahasselt0472/40.45.44