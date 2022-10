GEMEENTERAAD. Nog maar eens beroering over ontwikkeling sportzone Herderen

Riemst

Algemeen directeur: Algemeen directeur Guido Vrijens (64) heeft zijn ontslag ingediend met ingang van 1 april 2023. Dan gaat de man na bijna een kwarteeuw dienst bij de gemeente met pensioen. Diverse raadsleden stelden vragen over de wijze van vacantverklaring van de vacature die ingevuld gaat worden na een decretaal geregelde aanwervingsprocedure. Daarbij laat de gemeente zich begeleiden door adviesbureau Poolstok. Raadslid Jan Peumans (N-VA) trok de deskundigheid van dat bureau enigszins in twijfel en stelde bovendien voor om een werfreserve aan te leggen zodat er geen nieuwe procedure moet gestart worden - en uit de werfreserve kon geput worden- indien na evaluatie zou blijken dat Vrijens’ opvolger niet zou voldoen. Dat amendement werd toegevoegd aan de uiteindelijke vacantverklaring die door de raad met eenparigheid werd goedgekeurd. De vacature zal weldra via de geijkte kanalen worden bekendgemaakt.

Sporthal Herderen: Het voorstel om bij de sporthal in Herderen een bijkomende padelhal te bouwen - nochtans door de raad goedgekeurd drie maanden geleden - blijft voor beroering zorgen. De raadsleden Patrick Janssen en Jan Noelmans (Open Vld), en Jan Peumans en Yves Chanson (N-VA) klaagden het gebrek aan inspraak en communicatie aan, iets dat schepen Christian Bamps (cd&v) met klem tegensprak. “Alle buurtbewoners werden per brief uitgenodigd op de recente infosessie waar het voorstel door iedereen positief onthaald werd”, aldus de schepen die duidelijk geen vertraging noch uitstel van het project zag zitten. Het debat ontaardde vervolgens in een Babylonische spraakverwarring toen Peumans voorstelde om bij dossierbeheerder Fluvius aan te dringen om ook al de Riemstse architecten een kans te geven mee te dingen naar de ontwerp-opdracht. Daarover werd ruim een uur gediscussieerd totdat een attente Ludwig Stevens (Open Vld) opmerkte dat dit niet meer kon. “We hebben afgelopen juli een overeenkomst met Fluvius goedgekeurd en als gemeente de regie volledig uit handen gegeven. Fluvius bepaalt dus de gang van zaken en heeft al een architect aangesteld. Deze discussie heeft dus weinig zin. Het zijn vijgen na Pasen.” Burgemeester Vos bevestigde Stevens’ opmerking maar ging alsnog akkoord dat de gemeente de vraag stelt aan Fluvius om de overeenkomst aan te passen om de architecten van Riemst een kans te geven mee te dingen naar de verdere afhandeling van het project.

Repetitieruimte: De repetitieruimte voor muziekbandjes - in de lokalen waarin de Kunstacademie Voeren-Riemst gehuisvest is in Zichen - kan voortaan enkel nog enkel ’s avonds van 20 tot 23 uur en in het weekend van 9 tot 23 gebruikt worden door de lokale muziekbandjes. Dat werd in overleg tussen de betrokken partijen afgesproken. In die zin werd het huishoudelijk reglement aangepast en door de raad goedgekeurd.