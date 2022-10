Nikiforov begint met knappe zege aan WK judo

Tweevoudig Europees kampioen Nikiforov was in zijn eerste kamp op het WK nochtans snel op achterstand gekomen tegen Kostoev, die een waza-ari scoorde. Maar de opgepepte vice-wereldkampioen van 2017 en nummer acht op de wereldranglijst keerde de situatie al snel om door terug te slaan met twee waza-ari’s.

Nikiforov is met veel ambitie afgezakt naar Tasjkent, ondanks een verdraaide duim eind augustus op de European Cup in Coimbra. “Het is even geleden dat ik een medaille pakte op een WK (van zijn zilveren plak op het WK van 2017 in Marrakech, red.)”, aldus het zwaargewicht voor de start van het toernooi. “Bijgevolg ben ik zeer gemotiveerd. Voor mij was het een van de zwaarste voorbereidingen, met heel veel trainingskampen in het buitenland. De timing van dit WK is niet echt optimaal. Het volgende WK is al binnen zes à zeven maanden. Nog een goed gevulde World Judo Tour na het WK met als afsluiter de Masters in december, dus het gaat nog druk worden. We moeten opletten dat we ons niet verbranden naar de belangrijkste tornooien toe. Aangezien we allemaal hoog op de ranking staan, zullen we selectief te werk gaan. Momenteel voel me goed en klaar om er tegen aan te gaan op het WK.”