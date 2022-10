Moeder van Sean Penn overleden

Eileen Ryan werd in 1927 geboren in New York. Haar moeder was verpleegster, haar vader tandarts. Alles wees erop dat ook Eileen voor een medische carrière zou gaan, ze was van plan kinderarts te worden. Maar toen ging ze met haar grootmoeder naar een show op Broadway en dat legde haar ambities in een heel andere baan.

Eileen Ryan ging zang en dans studeren en stond op haar 25ste op een podium op Broadway. Eerst in een productie van Sing Till Tomorrow, daarna in Comes a day.

Ryan trouwde met regisseur Leo Penn. Hij liet haar acteren in de populairste tv-series als Bonanza en Little house on the prairie.

Later acteerde Eileen Ryan samen met haar zoon Sean Penn. In de film At close range was ze zelfs zijn grootmoeder. Ook in The crossing guard speelden moeder en zoon weer samen, een film trouwens die Sean regisseerde.

Ook haar zoon Chris Penn acteerde. Op zijn veertigste overleed hij plots na een hartfalen. Zoon Michael (64) is muzikant.

Eileen Ryan was van 1985 tot 1989 de schoonmoeder van Madonna en van 1993 tot 2010 van de House of Cards-actrice Robin Wright.