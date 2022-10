Natalie Imbruglia vertelt waarom ze een legerbroek droeg in videoclip van ‘Torn’

In de videoclip van haar populaire hit Torn droeg de Australische zangeres Natalie Imbruglia een “niet modieuze” oversized legerbroek. En dat was een bewuste keuze. Dat vertelt ze aan The Independent.

“De legerbroek was niet eens een coole legerbroek. Ze waren niet modieus”, vertelde ze over de broek die ze in de videoclip van Torn droeg in 1997. Ze droeg de broek vooral omdat ze onzeker was over haar lichaam. “Mijn intentie was dat je mijn silhouet niet zou zien. Ik wou niet dat iemand dat zou zien. Maar uiteindelijk zat daar een kracht in omdat het als androgyn cool werd gezien”, zei ze. “Maar het kwam echt van ‘Godzijdank hoef ik geen jurk te dragen’.”

In hetzelfde interview vertelde ze ook over de moeilijkheden die ze ondervond toen ze haar muzikale carrière wou starten. Imbruglia speelde eerder mee in de Australische hitserie Neighbours en wou met Torn haar muzikale zijde tonen. “Ik kon geen werkvergunning krijgen en geen werk. Toen ik mijn platencontract tekende, was mijn Britse visum bijna verlopen en ik was mijn huisbaas nog tweeduizend dollar schuldig,” zei ze.

