Forensisch expert: “Natacha de Crombrugghe kreeg klap tegen het hoofd”

De autopsie op het lichaam van de Belgische Natacha de Crombrugge (28) heeft de echte doodsoorzaak niet aan het licht gebracht. De forensisch expert zegt in de lokale krant El Popular wel dat ze een “impact tegen het hoofd kreeg”. Mogelijk van een val. Want er wordt uitgegaan van een ongeval.

Terwijl in Peru alles in gereedheid wordt gebracht om het lichaam te repatriëren, heeft forensisch expert Dany Humpire Molina gezegd dat de doodsoorzaak van de in januari verdwenen Natacha de Crombrugge niet exact meer te bepalen is. Daarvoor was het lichaam in een te ver gevorderde staat van ontbinding.

“We hebben wel gezien dat ze een klap op het hoofd kreeg”, zegt hij in El Popular. Aangenomen wordt dat het meisje tijdens een trekking langs de Colca Canyon, een diepe uitgestrekte kloof in het zuiden van het land, gevallen is en werd meegesleurd door het woeste water van de rivier.

“Het lichaam is door de kracht van het water tussen de rotsen en onder water beland. Dat verklaart wellicht ook de impact op de schedel die werd ontdekt.”

Gouden tip

Met kwaad opzet wordt geen rekening meer gehouden.

Nog volgens lokale media hebben Sabine Verhelst en Eric de Crombrugghe, de ouders van Natacha de Crombrugghe, intussen de premie die ze beloofden voor de gouden tip die naar hun dochter zou leiden, betaald. Drie broers die op 21 september aan het vissen waren en de lichaamsresten ontdekten, zouden de 15.000 dollar, omgerekend zo’n 15.500 euro) gekregen hebben.

Naar het lichaam van Natacha de Crombrugge is negen maanden gezocht tot de drie stoffelijke resten vonden in de rivier. Maar dan heeft het nog meer dan twee weken geduurd voor het lichaam kon geïdentificeerd worden op basis van enkele juwelen en dna-onderzoek.