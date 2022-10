Joren uit ‘Blind getrouwd’ geschrokken van reacties na incident op huwelijksreis: “Facebook van mijn gsm gesmeten”

Na het incident kreeg Lien de volle lading over zich op sociale media. Joren is daar flink van geschrokken. “De commentaren die ze nu over zich heen krijgt... Ik ben er voor Lien. Maar dat weet ze”, zegt Joren. Hij vindt ook niet dat Vlaanderen medelijden met hem moet hebben. “Nog één keer: ik liep die bewuste avond drie meter achter Lien, zij ging naar binnen met de sleutel in de hand en de deur viel voor m’n neus dicht. Ik dacht nog: misschien doet ze haar pyjama aan of gaat ze naar de wc. Perfect begrijpelijk, we kenden elkaar op dat moment amper vier dagen.”

Joren en Lien — © RR

Joren zegt ook dat er niets is blijven hangen van het incident. Alleen de pijn om de verwijten aan het adres van Lien. “Dat vind ik dus heel erg voor haar, ze verdient dit niet. Het doet mij ook veel pijn als ik die lelijke verwijten over haar hoor, hé. Om die reden heb ik trouwens Facebook van m’n telefoon gesmeten. Al die mensen met hun meningen... Ik ben ervan geschrokken, eerlijk gezegd.”

Joren geeft toe dat er op dit moment nog geen vlinders in de buik zijn. Maar hij begrijpt wel waarom de makers van het programma hen hebben gekoppeld: “Ik val op verstandige vrouwen zoals Lien.”