In elke school staat minstens één vacature voor leraar open

In elke school van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) staat gemiddeld meer dan één vacature open. Dat blijkt uit een nieuwe bevraging van de onderwijskoepel, bericht De Morgen dinsdag.

Uit de bevraging, die GO! tijdens de maand september uitvoerde bij 518 van zijn 711 leden, blijkt dat er 739 voltijdse functies openstonden. Exact 627 daarvan zijn vacatures voor leerkrachten, de overige zijn gericht op ondersteunend personeel. “Omgerekend naar al onze scholen, komt dat neer op ongeveer 1.000 openstaande vacatures, waarvan 900 voor leerkrachten”, zegt GO!-woordvoerder Nathalie Jennes. Of ook: meer dan één openstaande vacature per school.

Bij secundaire scholen is het tekort het meest nijpend: bijna driekwart van de deelnemende scholen meldde een of meerdere vacatures. Bij basisscholen is dat ‘maar’ zes op de tien.

De cijfers baren het GO! zorgen. “Het tekort is normaal het laagst bij de start van het schooljaar, omdat er dan nieuwe afgestudeerden op de arbeidsmarkt komen en er nog geen uitval is”, zegt Jennes.

De Vlaamse regering heeft de voorbije maanden al enkele maatregelen genomen tegen het lerarentekort. Het GO! pleit nu voor bijkomende maatregelen. De prioriteit ligt volgens de onderwijskoepel bij het verouderde statuut voor leerkrachten. In overleg met de scholen stelden ze een zesdelig actieplan op, met onder meer een verminderde planlast.