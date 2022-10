Huwelijk van Hadise na half jaar alweer voorbij

De Belgisch-Turkse zangeres Hadise laat de kranten in Turkije weer vollopen. Amper vijf maanden na haar huwelijk met een rijke ondernemer is ze alweer gescheiden, schrijft Dag Allemaal.

In april trouwde Hadise Açikgöz (36) met Mehmet Dinçerle (34). Nu zijn ze alweer gescheiden. Haar advocaat verklaarde de scheiding zo: “De toenemende psychologische druk van haar echtgenoot Mehmet Dinçerler haalde mijn cliënte onderuit. Niet alleen in haar privéleven, maar ook als artiest.” Mehmet zou jaloers geweest zijn en kon naar verluidt niet verdragen dat Hadise in sexy jurkjes met diep decolleté optrad. Het was opvallend dat Hadise sinds ze samen was met Mehmet zich steeds bedekter begon te kleden.

Hadise lichtte haar fans via Twitter in. Daar schreef ze: “Ik heb de echtscheiding aangevraagd omdat we het niet eens raakten over bepaalde zaken. Ik wens Mehmet het beste in zijn leven.” Volgens bronnen in Turkije zou Hadise alle juwelen die ze van Mehmet kreeg, moeten teruggeven. De Turkse roddelpers beweert trouwens dat Mehmet een andere relatie heeft. Met een man.

Hadise heeft al een druk liefdesparcours afgelegd in Turkije. In 2009 had ze een relatie met Sinan Akçıl (40), de producer van haar Songfestival-hit Düm Tek Tek. Daarna was ze samen met zakenman Hakan Bas (39), gevolgd door sportmakelaar Ugur Güven (33) en de Turkse acteur Kaan Yildirim (35), met wie ze ook trouwplannen had. Tot slot was her nog een relatie met haar (nog getrouwde) collega-jurylid in ‘The voice’ Ebru Gündes.