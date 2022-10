Nafi Thiam krijgt standbeeld uit (19.000) LEGO-blokjes in Brussel-Centraal als statement voor Wereldmeisjesdag

Ter ere van Wereldmeisjesdag onthult LEGO dinsdag een levensgroot standbeeld van Nafi Thiam (28) in het station van Brussel-Centraal. De tweevoudige olympische-, wereld- en Europese kampioene zevenkamp is ambassadrice van de ‘Get Ready for Girls’-campagne van Lego en zal de lokettenzaal sieren.

“Maar liefst 9 van de 10 standbeelden in België zijn beeltenissen van mannen”, klinkt het in een persbericht van Lego. “Op Wereldmeisjesdag, op dinsdag 11 oktober, maakt LEGO een statement in Brussel-Centraal. Ze onthullen er een levensgroot standbeeld van een krachtige vrouw: Nafi Thiam zal er de lokettenzaal sieren.”

“Onze Belgische trots en topatlete Nafi Thiam is voor LEGO de gedroomde ambassadrice voor de Get ready for Girls-campagne. De jonge meerkampster won tweemaal olympisch goud in zevenkamp (in 2016 en 2022), werd tweemaal wereldkampioen (2017 en 2022) en tweemaal Europees kampioen (2018 en 2022). De sympathieke en hardwerkende atlete inspireert meisjes in België en ver daarbuiten.”

Thiam: “Laten zien dat jonge meisjes ook een plaats hebben in de sport”

“De afgelopen jaren is de positie van vrouwen in de sport sterk verbeterd, maar er is nog steeds ruimte voor verbetering”, zegt Nafi Thiam zelf. “Ik vind het een eer om ambassadeur te zijn voor deze campagne. Ik hoop door deze rol jonge meisjes te inspireren en hen te laten zien dat ook zij een plaats hebben in de sport. Niet alleen als atleten, maar ook in besluitvormingsfuncties. Ik wil dat ze weten dat hun stem ertoe doet.”

Momenteel geniet Thiam van een welverdiende vakantie, maar tijdens haar training kreeg de Luikse het standbeeld al te zien. “Het was heel gek om de LEGO-versie van mezelf te ontmoeten. Ik was echt onder de indruk! Alle details kloppen gewoon. Respect voor de designers die hier uren minutieus aan gewerkt hebben, dit is volgens mij ook topsport van het hoogste niveau.”

In totaal is er 110 uren gebouwd aan het standbeeld van Thiam. Er zijn 19.000 blokjes gebruikt en het beeld weegt 54 kilogram.