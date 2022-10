Dinsdagnamiddag wordt premier Alexander De Croo in de Kamer verwacht voor de State of the Union. Tegen dan moet er een akkoord zijn over de federale begroting. De ministers zaten dan ook de hele nacht samen om te discussiëren over een rist maatregelen, maar dinsdagochtend vroeg is er nog geen witte rook. Volg het hier op de voet.