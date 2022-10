Ook publiekslievelingen Sergio en Kürt Rogiers komen naar Het Schlagerfestival

Dertien jaar na zijn laatste doortocht is de veelzijdige zanger-entertainer Sergio in maart 2023 opnieuw van de partij op Het Schlagerfestival. De goedlachse volksfiguur uit het Vlaams-Brabantse Tielt-Winge weet als geen ander hoe je het publiek moet bespelen. Na zijn Nederlandstalige debuut, het succesverhaal als frontman van Touch of Joy, maar ook de solosingles ‘Ik ben de Sergio’, de voetbalhymne ‘Allez Allez Allez’, de Songfestivalinzending ‘Sister’ én zijn Vlaamse nummer 1-hit ‘Alleen bij jou’, groeide hij de voorbije decennia uit tot een vaste muzikale waarde.

Sergio glimlacht spontaan als hij terugdenkt aan zijn vorige twee doortochten op Het Schlagerfestival. “Toen ik de eerste keer op het podium stond, met een live orkest en een immense mensenzee voor mij, was het toch eventjes schrikken. Ik ben toen echt uit mijn pijp moeten komen, maar het was toen al een ongelofelijke ervaring. Drie jaar later had ik opnieuw datzelfde, overweldigende gevoel. De groeiende publieke belangstelling, maar vooral ook het enthousiasme van het publiek, zowel op het podium als in de zaal, is echt iets speciaals. Je moet het meemaken om het te kunnen begrijpen. Ik kijk er nu al naar uit om er volgend jaar weer bij te zijn. Of ik ook iets van Hazes ga zingen? Dat zou kunnen. We hebben nog genoeg tijd om de liedjes uit mijn repertoire te selecteren.”

Naast Sergio is Kürt Rogiers als gastheer ook weer van de partij. “Het thema volgend jaar is ‘glitter en glamour’. Een glittervestje, een stijlvol pak of een glamoureuze jurk. Ik wed dat iedereen in zijn of haar kleerkast wel iets heeft hangen dat beantwoordt aan de omschrijving (lacht). De kans is groot dat ik, naast het aankondigen van de artiesten, weer op een verrassende wijze opduik in het publiek. Ja, dat zijn altijd bijzondere momenten. De mensen schrikken altijd als ik plots naast hen sta of zit, maar dat levert de meest enthousiaste reacties op. Ik geniet daar volop van! En iedereen in de zaal kan meevolgen op de grote schermen. Machtig”

Het Schlagerfestival 2023 vindt op 24, 25 en 26 maart 2023 plaats in Trixxo Arena Hasselt, met optredens van Willy Sommers, Luc Steeno, Christoff, Laura Lynn, Yves Segers, Die Schnappers (Yves Segers en Mathias Lens), Lisa del Bo, Sergio en De Romeo’s. Kürt Rogiers is opnieuw gastheer. Tickets en info: www.hetschlagerfestival.be