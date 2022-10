Poetshulpbedrijf dat loonsverlaging wil doorvoeren, zet door met plan: “We hebben weinig andere keuze”

Het dienstenchequebedrijf dat zijn poetshulpen een loonsverlaging wil opleggen, zet door met die plannen, ondanks de vele “gechoqueerde” reacties. “Gelet op de flinterdunne winstmarges in deze sector hebben we weinig andere keuze.”

Het Antwerpse dienstenchequebedrijf Hulp aan Huis, dat al een paar jaar in slechte papieren zit, stuurde enkele weken geleden een brief rond met als boodschap: “willen we de toekomst van het bedrijf verzekeren, is er ook een inspanning van het personeel nodig.” Waarna de boodschap volgde dat er een loonsverlaging ging komen.

Vakbonden maar ook minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) reageerden “gechoqueerd” op het voorstel tot loonsverlaging. Toch is het bedrijf nog steeds van plan om ermee door te gaan, niettegenstaande lange gesprekken met de vakbonden die weliswaar op niets uitdraaiden. In een brief aan het personeel zegt ACV-secretaris Liesbeth Jaminet dat de vakbond “de gesprekken met het bedrijf staakt” omdat “de werkgever bij het standpunt blijft dat een looninlevering vragen aan de huishoudhulpen een correcte keuze is voor het bedrijf. Er wordt geen ander plan naar voren geschoven.”

Nog volgens de vakbond zou de werkgever bereid zijn tot een tijdelijke compensatie van het loonverlies, “maar dit voorstel is onaanvaardbaar voor ons en kunnen wij niet verdedigen. We zien ons dan ook genoodzaakt om de gesprekken te staken. De rekening wordt bij de huishoudhulpen gelegd en dat is onaanvaardbaar.”

Volgens zaakvoerder van Hulp aan Huis Igor Van Assche zijn er wel degelijk alternatieve voorstellen op tafel gelegd, “maar was het voor de vakbonden nooit voldoende, nooit genoeg. Uiteindelijk hebben ze de gesprekken met ons stopgezet."

Nog aldus Van Assche is het nog steeds de bedoeling de loonsverlaging effectief door te voeren, “voor in totaal zo’n 20 van onze 100 medewerkers. Zij werken al langer voor het bedrijf en verdienden de voorbije jaren iets beter dan standaard in deze sector. Dat moet dan ook gezegd worden.” Hij beklemtoonde maandag ook dat zijn opties om het bedrijf opnieuw financieel gezond te maken erg beperkt zijn. “Dienstenchequebedrijven zijn erg gereglementeerd. In een ander bedrijf verhoog je de kostprijs van je product voor je klanten. Maar dat kunnen wij niet.”

De vakbonden beraden zich nu over verdere stappen. Eerder zeiden specialisten arbeidsrecht al dat zo’n loonsverlaging op juridisch vlak een mijnenveld is en dat personeelsleden die gemakkelijk kunnen aanvechten voor de arbeidsrechtbank.

ACV blijft de geviseerde poetshulpen intussen adviseren de “loonsinlevering niet te ondertekenen. Zonder jouw akkoord, zonder jouw handtekening, kan Hulp aan Huis je salaris niet verlagen.”