Dagelijks vliegen 3.000 buitenlandse chauffeurs op de bon en ze betalen opmerkelijk braaf hun boete

Het aantal buitenlandse chauffeurs dat in ons land een boete krijgt wegens een verkeersovertreding, is op één jaar tijd verdubbeld. Gemiddeld lopen er elke dag nu 3.000 chauffeurs met een vreemde nummerplaat tegen de lamp. Opmerkelijk: de helft ervan betaalt zonder morren na de allereerste boetebrief, met de ordelijke Oostenrijkers en Nederlanders op kop.

In coronajaar 2020 betrapten de politiediensten 427.000 chauffeurs uit andere EU-landen die de Belgische wegcode aan hun laars lapten. Vorig jaar steeg dat aantal met zo’n 30 procent naar 560.000 overtredingen.

Maar de eerste helft van 2022 spant werkelijk de kroon. Op 6 maanden tijd liepen er op de Belgische wegen bijna 540.000 buitenlandse chauffeurs tegen de lamp. Dat zijn gemiddeld zo’n 3.000 chauffeurs per dag, tegen gemiddeld 1.500 per dag vorig jaar.

Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld), die de cijfers oplijstte op vraag van N-VA-Kamerlid Wouter Raskin, wijt de stijging aan de fors verhoogde aandacht voor een betere verkeersveiligheid in ons land.

Zo worden er, vooral in Vlaanderen, almaar meer trajectcontroles op actief gezet. Er is daarnaast komaf gemaakt met quota, waarbij politiediensten per maand maar een vooraf bepaald aantal snelheidsovertredingen mochten vaststellen. En flitscamera’s, die vroeger op autosnelwegen vaak pas ‘flitsten” vanaf 140 km per uur, flitsen sinds kort allemaal zonder tolerantiemarge. Er wordt enkel nog een technische foutenmarge gehanteerd.

Straffeloos

Hamvraag is evenwel of die chauffeurs uit een ander EU-land hun Belgische verkeersboetes ook effectief betalen. Op dat vlak heerste lang een enorme straffeloosheid. Dat blijkt niet meer het geval: van de 1,5 miljoen onmiddellijke inningen die de politie in 2020, 2021 en de eerste helft van 2022 de deur uitstuurde, is de helft (52 procent) prompt betaald.

(lees verder onder de grafiek)

Wat opvalt, is de grote ‘betaalbereidheid’ bij Nederlanders en Oostenrijkers. Twee derde van hen betaalt zonder het minste morren. Ter vergelijking: bij de slechtste leerling Bulgarije wordt minder dan 1 op de 3 onmiddellijke inningen meteen betaald.

Voor alle duidelijkheid: een buitenlandse chauffeur die zijn onmiddellijke inning niet betaalt, wordt niet met rust gelaten. Die krijgt van het parket een duurdere minnelijke schikking in de bus. Dat zorgt ervoor dat het betalingspercentage verder doorstijgt van 52 naar 63 procent. Of concreet: dat van het totale verschuldigde boetebedrag van 135 miljoen euro er intussen 85 miljoen euro in de Belgische schatkist belandde, een bedrag dat de komende weken nog verder stijgt, gelet op vele late betalers.

Wie dan nog steeds weigert, krijgt als derde stap een bevel tot betalen afgeleverd. Daarvan gingen er tussen januari 2020 en juni 2022 voor 17 miljoen euro de deur uit. De resultaten daarvan zijn nog niet gekend.

Fluitend

“De tijd dat buitenlandse chauffeurs fluitend Belgische boetes naast zich neerlegden, is voorbij”, beklemtoont Van Quickenborne. “Ook buitenlanders moeten zich aan dezelfde regels houden. Het gaat immers om de verkeersveiligheid van onze mensen.”

N-VA-Kamerlid Wouter Raskin erkent dat steeds minder beboete buitenlandse chauffeurs de dans ontspringen, maar vindt het nog veel te vroeg om victorie te kraaien. “De minister gaat voor ‘zero tolerance’ in het verkeer. Dan moet hij ervoor zorgen dat werkelijk élke buitenlandse chauffeur zijn boete betaalt. En dat moeten we nog zien.”