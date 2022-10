Na Russische bommencampagne: Zelenski vraagt en krijgt luchtafweer

“Productief gesprek met de Amerikaanse president. Luchtafweer is momenteel de eerste prioriteit in onze defensiesamenwerking.” Dat zei Oekraïens president Volodimir Zelenski maandagavond laat in een tweet. Het Witte Huis bevestigde daarop dat Joe Biden, in het telefoongesprek naar aanleiding van de Russische vergeldingsactie, de belofte heeft gemaakt om Oekraïne blijvend de steun te geven die het nodig heeft om zichzelf te verdedigen. “Inclusief geavanceerde luchtafweersystemen.

Eind september bevestigde Zelenski voor het eerst dat zijn land zulke systemen had ontvangen. Naar verluidt bezorgde Washington Kiev twee batterijen van de National Advanced Surface-to-Air Missile System (Nasams), waar de Oekraïners al zo lang achter vroegen. Het is geavanceerd luchtafweergeschut dat beschermt tegen aanvallen met drones, helikopters en kruisraketten. “Maar geloof me, dit is in de verste verte nog niet genoeg om al onze infrastructuur, scholen, hospitalen en woningen te beschermen”, zei Zelenski er toen bij. Nu lijkt het erop de Biden meer van die systemen toezegt.

Niet alleen de Amerikanen schieten Kiev te hulp. Duitsland belooft om “binnen enkele dagen” gelijkaardige Iris-T SLM-luchtafweersystemen te leveren. De Duitse luchtdoelraketten - die naar verluidt een volledige stad kunnen beschermen tegen raketaanvallen - waren al toegezegd in juni, en zouden aanvankelijk tegen het einde van dit jaar geleverd worden. Na de brede Russische wraakcampagne van maandag kan dat blijkbaar een pak sneller. De bommenbarrage onderstreept volgens de Duitse defensieminister Christine Lambrecht de dringende Oekraïense nood aan de grondluchtraketten.

En nog zou Volodimir Zelenski liever meer luchtafweergeschut geleverd zien. Hij sprak maandagavond eveneens met de Britse premier Liz Truss en met de Canadese premier Justin Trudeau. Ook hen vroeg hij om te helpen met de verdediging van het Oekraïense luchtruim.