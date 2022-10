Uit een geslagen positie terugkeren: Poolse U23 wint WK 3x3 na onwaarschijnlijke score in absolute slot

De Poolse U23 mannen hebben zich in Boekarest tot wereldkampioen gekroond in het 3x3 basketbal. Met nog iets meer dan een minuut op de klok stond Servië met 20-15 voor, waardoor het nog maar één puntje nodig had om de finale te winnen. Maar dat ene puntje kwam er niet meer. De Polen vonden een tweede adem en maakten er zowaar nog 20-21 van. Mede dankzij een bijzonder knappe tweepunter van Mateusz Szlachetka.