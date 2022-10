74-jarige Jean-André Souvereyns pakt zijn achtste interclubzege

Het team van Woutershof Kuringen is er niet in geslaagd om voor de derde keer op rij het Interclubkampioenschap Grote Toer van de Kempische Regionale jumping te winnen. 43 ploegen streden voor de felbegeerde titel. Na een barrage met zes teams ging het viertal uit St-Blasius Jesseren (Lars Demeersman-Ellen Geuten-Janke Beunkens en Jean-André Souvereyns) met de beker aan de haal. St.-Joris Alken en Woutershof Kuringen wonnen respectievelijk zilver en brons.

Ouderdomsdeken Jean-André Souvereyns (74 jaar) glunderde na de zege. “Sinds de start van het interclubkampioenschap Grote Toer is dit de achtste keer dat ik met het team van onze club op het hoogste schavotje sta. Dat ik dit op mijn leeftijd nog mag meemaken, maakt mij heel fier en gelukkig. Het bleef spannend tot de allerlaatste combinatie. Joris Geenen moest voor St.-Joris Alken een foutloze ronde afleggen en twee seconden sneller finishen dan mijn kleinzoon Lars Demeersman. Gelukkig voor onze ploeg bleef de tijd van Lars overeind.”

Ook de youngster van de ploeg Janke Beunkens was fier op haar individuele prestatie en die van haar teamgenoten. “Dergelijke wedstrijden geven toch een ander gevoel. Op gewone wedstrijden primeert het eigen resultaat, maar nu moet je als ploeg goed presteren. Mijn paard Bao De La Sure bleef het volledige weekend foutloos. In mijn barragerit had teamchef Lars mij gevraagd om vooral foutloos te blijven. Hij zou nadien proberen een scherpe tijd neer te zetten. In het belang van de ploeg heb ik dan ook op zekerheid gereden.”