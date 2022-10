© An Nelissen

De uitgeverijen en het onderwijsveld hebben zich geëngageerd om de kwaliteit van de schoolboeken op te krikken. De verketterde invulboeken moeten niet helemaal in de prullenmand, maar het is wel de bedoeling dat scholen er zuiniger mee omspringen. “De slinger was nu te fel doorgeslagen”, zegt pedagoog Pedro De Bruyckere.