Sportiviteit ten top: Nederlandse judoka draagt geblesseerde opponente van het veld op WK

Sanne van Dijke heeft op het WK judo in het Oezbeekse Tasjkent de bronzen medaille in de wacht gesleept in de categorie tot 70 kg. Al was dat na de (korte) kamp niet het gespreksonderwerp, want de Nederlandse hielp haar tegenstandster Shiho Tanaka van de tatami omdat die zich geblesseerd had aan haar knie. Een mooi staaltje van sportiviteit. Van Dijke won ook op het vorige WK en op de Olympische Spelen in Tokio al brons.