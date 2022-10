Dustin Johnson vangt 18 miljoen dollar als eerste winnaar van omstreden LIV-golfcircuit

Het LIV Golf is een dit jaar opgericht professioneel circuit dat steunt op geld van een vermogensfonds uit Saoedi-Arabië. De organisatoren willen de concurrentie aangaan met de PGA Tour, het meest prestigieuze circuit dat vooral in de VS wordt afgewerkt. Om toppers naar het LIV-circuit te lokken, werden enorme premies beloofd aan de grote namen. Heel wat onder hen, zoals Johnson, zwichtten voor de omstreden Saoedische dollars maar zijn als gevolg wel uitgesloten van deelname aan PGA Tour-toernooien. Die PGA Tour verhoogde als reactie overigens zelf de premies op de toernooien.

De 38-jarige Johnson won de eerste LIV-competitie door vijf keer in de top 10 te eindigen van de eerste zes toernooien. Met nog een toernooi te spelen, kan hij niet meer van de eerste plaats worden gestoten.