Wat hebben Eden Hazard, Philippe Coutinho en Paul Pogba (voorlopig) gemeen met Roman Yaremchuk? Dat ze als duurste spelers ooit bij hun club het prijskaartje niet konden waarmaken. Niets ongewoons. Bij Club Brugge is er stilaan sprake van ‘de vloek van de recordtransfer’. Of is er iets anders aan de hand?