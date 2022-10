Rudy Provoost wordt nieuwe voorzitter van Voka

Huidig Voka-voorzitter Wouter De Geest heeft maandag Provoost voorgedragen als zijn opvolger. Het bestuurscomité en de raad van bestuur aanvaardden dat voorstel unaniem. Provoost is een veelzijdige ondernemer en bestuurder met internationale ervaring in diverse sectoren, klinkt het in een persbericht van Voka.

“Rudy kan bogen op een jarenlange en succesrijke internationale carrière bij toonaangevende bedrijven in diverse markten en heeft als CEO van Philips Consumer Electronics, Philips Lighting en Rexel ontegensprekelijk zijn sporen verdiend”, verklaart De Geest zijn keuze. “Sinds zijn terugkeer in Vlaanderen zet Rudy zich in als bestuursvoorzitter bij Jensen-Group, bestuurder bij Elia, Pollet Water Group en de Vlerick Business School, en als commissaris bij Randstad.”

“Ik geloof zeer sterk in de drijvende kracht van Voka als gangmaker van groei en voortrekker van vooruitgang in Vlaanderen”, zegt Provoost in een eerste reactie. “Ik zal dan ook met veel enthousiasme en energie mijn verantwoordelijkheid opnemen om het voorzitterschap toekomstgericht in te vullen, en daadkrachtig de Vlaamse ondernemerswereld te vertegenwoordigen.”