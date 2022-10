Herman Brusselmans: “Ik wil dat mijn zoon de redder van de wereld wordt”

Verder was ook Oorlogsverslaggever Bruno Beeckman te gast in het programma. Hij had het over de verdere ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne. Ook Herman Brusselmans spreekt zich hier ook over uit: “Ik denk dat het einde van de wereld in zicht is.”

Over de annexatie van de Krim heeft Beeckman kritiek: “Europa had anders moeten reageren”, klinkt het.

(tica)