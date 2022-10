Kamp-De Pauw reageert ontgoocheld en verbaasd op zwaar vonnis: “Het ging hier niet meer over de vrouwen, dachten we”

Bart De Pauw was maandag te aangeslagen om te reageren op het striemende vonnis. “De rechtbank maakt de VRT tot slachtoffer van Bart De Pauw, het spreekt voor zich dat dit hard aankomt bij de familie”, zegt zijn advocaat Stijn Verbist. Het verhoopte eerherstel én de verhoopte miljoenen euro schadevergoeding komen er niet. “Dit vonnis is uiteraard een teleurstelling. Voor ons ging het niet meer over de vrouwen, die ook geen partij waren. De strafzaak was achter de rug en Bart heeft berust in het vonnis. De burgerlijke rechter heeft echter opnieuw over de gedragingen ten aanzien van de vrouwen geoordeeld.”

Dat laatste zorgt voor grote verbazing in het kamp van De Pauw. Te meer omdat de advocate van de VRT, Charlotte Sas, tijdens haar pleidooi over de vrouwen net tot de orde werd geroepen door de rechter. “We gaan de strafzaak hier niet over doen”, klonk het. De Pauw heeft nu een maand om eventueel beroep aan te tekenen. “Dat is nog niet duidelijk”, zegt Verbist. “Daarover wordt nu verder nagedacht.”

(phu)