14 rijbewijzen ingetrokken bij controles in pz Kempenland

Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer

Bij alcoholcontroles in de politiezone Kempenland afgelopen weekend hebben 14 bestuurders hun rijbewijs moeten inleveren na een positieve alcohol- of drugstest. Eén man reed niet enkel onder invloed van verdovende middelen en alcohol. Zijn voertuig bleek ook nog eens niet verzekerd te zijn. Dit voertuig werd inbeslaggenomen. In totaal werden 1.271 bestuurders aan de kant gezet voor een controle.

Drie niet verzekerde auto’s en drie opgefokte bromfietsen werden nog in beslag genomen en getakeld.

Andere overtredingen die werden vastgesteld: het ontbreken van een geldig rijbewijs, overlading, en het niet dragen van de veiligheidsgordel. mm