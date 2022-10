Na relatieproblemen, burn-out en verslaving vindt André Hazes opnieuw de liefde: brengt Sarah eindelijk rust in turbulent leven?

Er is een nieuwe vrouw in het leven van André Hazes Jr. (28). Ze heet Sarah – niet Van Soelen zoals zijn ex, wel Sarah Salah – en is 26. De zanger zelf houdt voorlopig de lippen op elkaar. Twee maanden lang deden ze er alles aan om uit de schijnwerpers te blijven, op zoek naar rust om elkaar goed te leren kennen. En dat is ooit anders geweest: Hazes heeft er jaren vol turbulentie opzitten, in zijn liefdesleven, maar ook door zijn verslaving.