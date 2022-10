Steeds minder leerlingen uit buitengewoon onderwijs kiezen voor bouwopleiding

Uit cijfers van Embuild, voorheen gekend als de Confederatie Bouw, blijkt dat minder jongeren kiezen voor een bouwopleiding in het buitengewoon secundair onderwijs. Op tien jaar tijd tellen buso-scholen een derde minder leerlingen in de bouwopleidingen. En dat terwijl het werkveld net nood heeft aan helpende handen. Volgens het Spectrum College in Beringen is werken in de bouw een harde stiel en kampt de sector met een imagoprobleem.