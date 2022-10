Koperdief vlucht weg op containerpark in Hoeselt

Het was niet de eerste inbraak in het containerpark. — © Karel Hemerijckx

Een koperdief werd maandagochtend opgeschrikt door de parkwachters van het containerpark in Hoeselt. De dief sloeg op de vlucht en liet twee tassen met koperdraad achter. Op het oud containerpark op de Eikaart in Bilzen werd ook een koperdiefstal vastgesteld.

Het containerpark in de Goosstraat in Hoeselt kreeg recent al meerdere keren bezoek van dieven. En blijkbaar weten ze van geen ophouden. “De afgeleverde spullen op ons recyclagepark lijken voor sommigen interessant genoeg om te stelen”, zegt burgemeester Werner Raskin (VLD Plus).

Nadat eerder dieven het al op afgedankte elektronica en oud ijzer hadden gemunt, ging maandagochtend een dief in het park op zoek naar koperdraad. “We hebben de camerabeelden bekeken en zien daarop een man die met twee tassen komt aandraven. Hij doorzoekt de boxen met opgeslagen spullen en stript ter plaatse zelfs de draden om het koper mee te nemen”, aldus de burgemeester.

Mislukt

Maar de diefstal liep uit op een mislukking. “De man had er blijkbaar geen rekening mee gehouden dat de parkwachters al vroeg ter plaatse kwamen. Toen hij hoorde dat hij niet meer alleen was, sloeg hij op de vlucht. Eén tas liet hij vrijwel meteen achter. Terwijl hij zich haastte naar de open velden, dumpte hij ook de tweede zwaargeladen tas en ging ervandoor. De parkwachters troffen een gigantische berg rotzooi aan. De man had werkelijk alles uit de containers op het terrein gegooid om het koper eruit te halen. De camerabeelden werden overgemaakt aan de politie, die nu het verdere onderzoek voert.”

Ook nu wist de dief via de aangrenzende plantage door de bosjes naar binnen te glippen. “We gaan geen extra investeringen meer doen om het terrein af te bakenen, gezien we weldra toch verhuizen naar het nieuwe recyclagepark van Limburg.net”, stelt Raskin.