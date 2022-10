Bilzenaar Paul Jacobs in bommenregen getuige van wraak van Poetin

"Oekraïne is de oorlog aan het winnen, maar wanhoopsdaden kunnen zeer gevaarlijk zijn." Dat zegt Bilzenaar Paul Jacobs vanuit Dnipro in Oekraïne. Volgens Jacobs zijn de aanvallen in Dnipro vooral gericht op bushaltes om zo de toevoer van Oekraïense soldaten naar het front af te remmen. Vanmorgen voerde Rusland massale raketaanvallen uit op verschillende steden in Oekraïne. Daarbij zijn voorlopig 11 doden geteld. De Russische president Poetin bevestigde dat het om een vergeldingsactie gaat voor de aanval op de Krimbrug van afgelopen weekend.