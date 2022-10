Franse ex-president Hollande tijdens proces aanslag Nice: “Het was een collectief falen”

“Elke keer er een aanslag plaatsvindt, is dat een collectief falen. In Nice zijn alle mogelijke veiligheidstroepen ingezet.” De heeft de voormalige Franse president François Hollande maandag volgens tv-zender Franceinfo gezegd op het proces rond de aanslag in Nice op 14 juli 2016 waarbij 86 mensen omkwamen.

Hollande, die op die bewuste avond aanwezig was op het jaarlijkse kunstenfestival in Avignon, ontkende dat er troepen van de speciale eenheid van de Police Nationale of mobiele gendarmes werden ingezet voor zijn veiligheid ten nadele van andere evenementen in de regio die avond. “Hadden we de middelen om de veiligheid op 14 juli te garanderen? Het antwoord van de prefect en de burgemeester van Nice was ‘ja’“, beklemtoonde Hollande.

Op 14 juli 2016 reed de 31-jarige Tunesiër Mohamed Lahouaiej-Bouhlel met een vrachtwagen in op de menigte die zich op de Promenade des Anglais in Nice had verzameld tijdens de nationale feestdag. Bouhlel staat niet terecht, aangezien hij om het leven kwam bij een vuurgevecht met de politie.

Wel staan acht anderen terecht: zeven mannen en één vrouw. Het gaat om leden van de entourage van Bouhlel of tussenpersonen die betrokken zouden zijn bij de handel van wapens die voor Bouhlel bestemd waren. De beschuldigden riskeren gevangenisstraffen van vijf jaar tot levenslang.