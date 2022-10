India en China tikken Rusland impliciet op de vingers: “Bezorgd over escalatie”

China en India tonen zich maandag, na de Russische bombardementen van eerder op de dag, bezorgd over de escalatie van de oorlog in Oekraïne. De twee landen pleiten voor dialoog tussen de strijdende partijen.

Officieel is China neutraal, maar het westen beschuldigt het land er vaak van dat het zich te verzoenend opstelt tegenover Rusland. “De soevereiniteit en territoriale integriteit van alle landen moet gerespecteerd worden”, verklaarde woordvoerder Mao Ning van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken maandag . China roept op tot een “vreedzame oplossing” voor de oorlog in Oekraïne.

Ook Arindam Bagchi, de woordvoerster van het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken, pleit voor “dialoog en diplomatie”. “India is zeer bezorgd over de escalatie van het conflict in Oekraïne, waarbij burgers om het leven komen”, klinkt het. Eerder verklaarde de Indiase minister van Buitenlandse Zaken Subrahmanyam Jaishankar al dat “anderen ons dikwijls vragen aan welke kant we staan, en ons antwoord, iedere keer weer, is direct en eerlijk: India staat aan de kant van de vrede en blijft daar vastberaden staan.”