Huwelijk van Dziubi en Brecht nog steeds op schema: de heren gaan vol vertrouwen samenwonen

De huwelijksreis was al een groot succes voor Brecht en Dziubi. In de aflevering van maandagavond van ‘Blind Getrouwd’ begon het koppel aan de volgende stap: het samenwonen. Maar ook dat zien ze met vertrouwen tegemoet.

Voorlopig zitten de slaagkansen voor het huwelijk van de twee heren nog altijd op de volle 100 procent. Er is sprake van ‘een vibe, een sparkle’. “De connectie tussen ons gaat best diep”, klinkt het. “We kunnen heel eerlijk zijn tegen elkaar en er is wederzijds respect. Onze huwelijksreis leverde veel indrukken op en die moeten we zien te verwerken. Maar dat gaan we samen doen.”

“Op rustige momenten reflecteren we en beseffen we dat dit een te idyllische situatie is”, aldus Brecht. “Het is te perfect. We weten dat we over enkele dagen terug in België zijn en weten dat we onze eigen werelden moeten zien te matchen.”

Meer introvert

“In het begin had ik wat schrik omdat het zo goed ging”, vulde Dziubi uit Herk-de-Stad aan. Maar omdat Brecht altijd communiceert weet ik perfect wat ik aan hem heb. Ik hoop dat hij ook rust bij mij kan vinden.”

“Ik heb niet gevraagd om iemand die is zoals ik”, reageerde Brecht. “Je moet zijn wie je bent. Ik vind het ook supergoed dat je zo bent”, tegen de altijd rustige en meer introverte Dziubi.

Dziubi keek ernaar uit om met Brecht samen te wonen. “Omdat je dan veel over elkaar leert. Hoe hij zijn dag aanpakt en hoe we de dingen op elkaar afstemmen. Het is goed om te weten te komen hoe we daarin functioneren.”

Maar de huwelijksreis stelde Brecht al gerust. “Ik heb maar weinig verschillen opgemerkt, wel gemeenschappelijke zaken. Het stapelt zich op.”