Licht aan het einde van de tunnel: Ancelotti bevestigt dat het “veel beter gaat” met Courtois en hoopt hem speelklaar te hebben voor Clasico

Real Madrid speelt dinsdag (21 uur), op de vierde speeldag van groep F van de Champions League, op verplaatsing tegen Shakhtar Donetsk. De Spaanse grootmacht moet het in de Poolse hoofdstad Warschau, waar het duel plaatsvindt wegens de oorlog in Oekraïne, nog steeds stellen zonder doelman Thibaut Courtois. Dat bevestigde coach Carlo Ancelotti, die hoopt dat de Limburger speelklaar geraakt voor de Clasico van komende zondag in Madrid tegen coleider FC Barcelona.

“Het gaat veel beter met Thibaut, het plan is denk ik dat hij donderdag begint te trainen om klaar te zijn voor zondag”, zei Ancelotti maandag op een persmoment. “We hebben met hem gesproken en hij is veel beter.” De doelman sukkelt al sinds de laatste Nations League-wedstrijden eind september met zenuwpijn in de onderrug en ontbrak daardoor in de Champions League tegen Shakhtar (2-1 winst) en in La Liga tegen Osasuna (1-1) en Getafe (0-1 winst).

Tijdens de persconferentie kwam ook de onvermijdelijke vraag over Eden Hazard. Rekent Ancelotti tegen Shakhtar op de Rode Duivel? “Het kan zijn van wel maar ook van niet”, liet de Italiaan niet in zijn kaarten kijken. “Ik zal het evalueren met de technische en medische staf.”

Real telt na drie speeldagen het maximum van negen punten. Shakhtar sprokkelde vier punten en staat daarmee op de tweede plek.