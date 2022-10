LIVE. Gemeenteraad Beringen buigt zich over onder meer budgetten van kerkfabrieken

Vanavond komen de gemeenteraadsleden van de stad Beringen weer samen voor de maandelijkse gemeenteraad. Ze buigen zich over onder meer budgetten van de kerkfabrieken en allerlei samenwerkingsovereenkomsten tussen de stad en andere partners.

Oppositiepartij Vooruit heeft vragen over de verkeerssituatie in de Kampweg, lichtherstellingswerken aan het mijnstadion en vragen over energiebesparende maatregelen.

Je kan de gemeenteraad hier live volgen.