Tim Wellens stapt als papa van Victor op vliegtuig voor Japan Cup

Tim Wellens is woensdag 28 september voor het eerst vader geworden. Moeder Sophie en zoon Victor stellen het goed. Wellens zelf stapt woensdag op het vliegtuig voor zijn laatste opdracht van het seizoen. Zondag wacht immers nog de Japan Cup, Wellens’ laatste koers in Lotto-kle(u)ren.

De voorbije weken leek er een mysterieuze sluier over de carrière van Tim Wellens te hangen. Na zijn opgave in de Tour, omwille van een coronabesmetting, volgde een periode van inactiviteit. Geplaagd door problemen van hartkloppingen moest de 31-jarige Truienaar onder meer de Canadese wedstrijden (Quebec en Montreal) overslaan. Zijn wederoptreden in de najaarskoersen maakte Wellens vervolgens met een weekje vertraging. Zowel de Coppa Agostoni (29 september) als de Coppa Bernocchi (3 oktober) sloeg hij over. “Om persoonlijke redenen”, luidde het in de communiqué van de ploeg.

© BELGA

Ode aan grootvader

Intussen weten we wat die “persoonlijke redenen” inhielden: Wellens werd eind september voor het eerst vader. Echtgenote Sophie Daniels gaf in het ziekenhuis van Monaco namelijk het leven aan zoontje Victor. De naam is overigens geen verwijzing naar ploeggenoten Campenaerts of Verschaeve, maar naar Victor Prijs, Wellens’ 89-jarige grootvader, die in het Luikse Neupré de carrière van zijn kleinzoon nauwgezet documenteert.

Japan

Na persoonlijk geluk kent Wellens, die deze winter overstapt naar UAE Team Emirates, ook op professioneel vlak weer betere tijden. Met een minimum aan training eindigde hij respectievelijk 54ste en 58ste in de Tre Valle Varesine en Ronde van Lombardije. Zondag zwaait Wellens Lotto Soudal na elf jaar trouwe dienst uit in de Japan Cup, een eendagskoers die plaatsvindt op de WK-omloop van 1990 in Utsunomiya. Bauke Mollema was in 2019 de laatste winnaar op Japanse bodem. (roro)