Nederlandse koppels gaan relatietest aan: nieuw seizoen ‘Temptation Island: Love or Leave’ van start

Vanaf dinsdag wordt er weer hout op de kampvuren gegooid op Play5 en GoPlay. Dan start het nieuwe seizoen van Temptation Island: Love or Leave NL. Daarin willen vier Nederlandse koppels achterhalen of ze hun partner wel volledig kunnen vertrouwen of dat er misschien toch meer vissen in de zee zwemmen. Ze gaan de relatietest aan in de Dominicaanse Republiek, omringd door heel wat singles die zelf op zoek zijn naar een nieuwe relatie. Het derde seizoen van het realityprogramma werd eerder dit jaar al uitgezonden bij onze noorderburen op het platform Videoland. (nco)

‘Temptation Island: Love Or Leave NL’, 20.30 uur op Play5 en GoPlay