Stuttgart grijpt in na gemiste competitiestart en neemt afscheid van coach Matarazzo

Pellegrino Matarazzo is niet langer de coach van VfB Stuttgart. Dat heeft de Duitse club, die in de Bundesliga weggezakt is naar de voorlaatste plaats, maandag bevestigd.

De 44-jarige Amerikaan was sinds december 2019 aan de slag als T1 bij Stuttgart. Een naam voor een opvolger is er nog niet. Stuttgart is in de Bundesliga op de dool en kon dit seizoen na negen speeldagen nog niet winnen. VfB telt amper vijf punten en staat daarmee op de zeventiende en voorlaatste plek. Alleen rode lantaarn Bochum doet met vier punten slechter. Zondag verloor Stuttgart thuis met 0-1 van seizoensrevelatie en koploper Union Berlin, tegenstander van Union St. Gillis in de Europa League.

Matarazzo groeide op in de Verenigde Staten maar voetbalde het merendeel van zijn actieve loopbaan bij kleinere Duitse clubs in de lagere reeksen. Als trainer was hij lange tijd werkzaam bij de jeugd van Nürnberg en Hoffenheim. Bij dat laatste team was hij assistent toen Stuttgart hem er in december 2019 wegplukte.