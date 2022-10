Soroptimist Tongeren Epinona schenkt cheques aan twee lokale goede doelen

Tongeren

Soroptimist International Club Tongeren Epinona vzw organiseerde al voor de 28e keer het evenement ‘Jongeren in concert’. Het aperitiefconcert in samenwerking met de Cantabile Pianowedstrijd voor de Jeugd vond ook nu weer plaats in de rijschool van de Landcommanderij Alden Biesen. De opbrengst ging naar twee sociale projecten: Debra Belgium en het Sint-Gilliskelderke.

Ingrid Jageneau (algemeen coördinator) kwam ‘Debra Belgium’ toelichten. “Epidermolysis Bullosa (EB) is een zeldzame huidziekte door een genetische fout, waardoor de huidlagen makkelijk loskomen”, vertelt Ingrid. “Zo ontstaan blaren op de huid of op de slijmvliezen. De wondzorg is pijnlijk en duurt lang en er bestaat nog geen medicijn. Wij steunen mensen met deze aandoening.”

Dominique Lambrechts kwam langs voor vzw Het Sint-Gilliskelderke dat voedseloverschotten verdeelt onder de behoeftigen van de stad. “Elke week helpen onze 18 vrijwilligers zo’n 140 Tongerse gezinnen met verse voeding, diepvrieswaar, droge voeding en brood”, zegt Dominique. “Dat is voornamelijk voedsel in een lichtbeschadigde verpakking of met een korte houdbaarheid”.

Beide verenigingen mochten een cheque ter waarde van 1.000 euro in ontvangst nemen uit handen van de voorzitters Beatrice Homans en Lieve Vanheeswyck. diro