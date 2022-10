Lions Club Tessenderlo schenkt 12.500 euro aan BCG

Tongeren/Tessenderlo

Woensdagavond bracht een delegatie van Lions Club Tessenderlo een bezoek aan het Belgische Centrum voor Geleidehonden (BCG) in Tongeren.

Eerst namen de Lions Club-leden een kijkje in de huidige gebouwen aan de Sint-Truidersteenweg in Tongeren, daarna trokken ze naar het pand dat het BCG recent aankocht en waar men in de loop van volgend jaar alle activiteiten wil centraliseren. “Deze locatie, BCG 3.0 gedoopt, zal zowel het opleidingscentrum, het breedingscentrum als de dopjeshal centraliseren”, legt BCG-voorzitter Arthur Vandebosch uit. “Die voorzieningen zijn nu verspreid over drie gebouwen.”

“Via ons lid Peter en zijn hond Cas konden we in onze eigen omgeving al ervaren hoe een blindengeleidehond het leven van een blinde of slechtziende verruimt en vergemakkelijkt”, zegt Hugo Wouters, past-voorzitter van de Lions Club Tessenderlo. “Wij wilden hier dan ook grag iets rond opzetten.”

De opleiding van een blindengeleidehond kost ongeveer 25.000 euro. Een geleidehondgebruiker betaalt niets voor zijn of haar hond. Wel ontvangt de blinde of slechtziende via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) ongeveer de helft van dit bedrag als toelage. “Met dit verhaal in ons achterhoofd vonden wij het dan ook een mooi idee om het volledige bedrag dat het BCG zelf moet financieren te schenken”, zegt Patrick Dirickx, voorzitter sociale commissie Lions. Na de rondleiding was Lions-voorzitter Pieter Van Pelt dan ook trots om een cheque van 12.500 euro te overhandigen aan het BCG. diro